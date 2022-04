La Lazio ospita il Bodø. Uefa, Knutsen e Santos per ora sono sospesi

Si avvicina la quarta gara tra Roma e Bodø/Glimt, tra accuse, controaccuse e l'indagine UEFA per lo scontro fra Knutsen e Nuno Santos. Giovedì i due non saranno in panchina, quando le squadre si giocheranno l'accesso alla semifinale di Conference League, sentenza che il Bodo ha condannato: "Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo appello e lavoreremo per tutta la serata". I norvegesi si alleneranno a Formello e oggi svolgeranno il primo allenamento sull'erba naturale del Lazio TrainingCenter. L'Olimpico è sold out da parte romanista: attesi 62mila romanisti, mentre saranno 1600 i tifosi del Bodo. Il tecnico Knutsen non sarà in panchina, ma ieri ha rilanciato la sfida nominando Mourinho e Nuno Santos: "Non ho problemi a incontrarli. Bisognerebbe fare a loro questa domanda. Sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il loro modo di lavorare è lontano da ciò che rappresento io come leader. Sono solido come una roccia rispetto a loro. Avrei potuto incontrarli ovunque, in qualsiasi momento. Nessun problema". Ha parlato anche Saltnes: "Mentre il Bodo ha consegnato una versione dettagliata di quello che è accaduto, la Roma ha fatto un comunicato stampa meno dettagliato".

(messaggero)