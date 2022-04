La gaffe della Serie A: ''No al professionismo nel calcio femminile''. Poi il dietrofront, Lotito: "Solo un malinteso"

Nel Consiglio federale convocato oggi si è votato anche per le norme tecniche per l’introduzione del professionismo nel calcio femminile, che avverrà dal 1 luglio. Nell'Assemblea interna tutti i club della Serie A avevano votato a favore. Quando l'argomento è stato affrontato in Consiglio federale, la Serie A - rappresentata da Lotito, Marotta e dal presidente Lorenzo Casini - ha sorprendentemente votato contro nello sconcerto del resto del Consiglio. Poco dopo Casini ha chiesto di rivotare a Gravina.

Incalzato sulla vicenda il presidente della Lazio Lotito ha provato a giustificarsi: "C'è stato solo un malinteso".

(repubblica.it)

