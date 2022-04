La caviglia gli provoca ancora un po'di dolore, ma Nicolò Zaniolo dovrebbe recuperare per la semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester. La squalifica per somma di ammonizioni toglie al classe '99 la fretta di recuperare per sabato, quando i giallorossi affronteranno l'Inter, e l'apprensione degli istanti successivi alla storta presa al Maradona ha lasciato spazio ad un sospiro di sollievo. E Nicolò ora non ha intenzione di fermarsi.

(gasport)