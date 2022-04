Knutsen nei guai: Solbakken verso il forfait

Il Bodo/Glimt si prepara ad affrontare una Roma totalmente diversa rispetto a quella di ottobre, tanto che il tecnico Knutsen l'ha addirittura definita "la squadra più in forma della Serie A". Questo il commento del tecnico dei norvegesi in conferenza stampa: "Sono cambiati molto a partire dalla formazione in difesa con tre difensori centrali. Hanno i loro migliori punti di forza nel contropiede e nei calci piazzati. Ora hanno più equilibrio, ma forse sono meno letali in attacco". Successivamente si è soffermato sul rapporto con Mourinho: "A volte il quarto uomo stava lì ad assicurarsi che io non lasciassi mai la mia area tecnica mentre sulla panchina della Roma 5 o 6 uomini correvano dietro al guardalinee senza nessuna conseguenza".

Infine Solbakken, accostato anche alla Roma, rischia di non essere della partita per influenza. "Se vogliono prenderlo devono spendere. Le cifre di cui si parla sono basse, vale molto di più" - annuncia l'allenatore del Bodo.

(corsport)