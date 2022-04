Kluivert e il riscatto del Nizza ancora in forse

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Futuro ancora incerto per Kluivert, che spera di essere acquistato dal Nizza a fine stagione. Il suo riscatto però è tutt'altro che scontato: l'obbligo scatterebbe solo in caso di qualificazione in Champions e al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Un dettaglio che - secondo voci francesi - avrebbe spinto il tecnico Galtier a utilizzare poco l’ex romanista. Ma l’allenatore smentisce: «È falso che non lo faccio giocare per un accordo. Se servisse fargli iniziare tutte le partite, lo farò»