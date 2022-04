Juve e Napoli alla procura: "Valutati i giocatori con un sistema sbagliato"

Tutti contro il modello di valutazione della Procura Figc. Ieri il Tribunale federale ha completato il giro di audizioni, ascoltando anche le difese di Juventus e Napoli che mirano ad abbattere l'accusa sportiva, che seguendo cinque parametri ha assegnato un valore a ogni giocatore coinvolto, così da poter definire la plusvalenza fittizia. Per i bianconeri, quello maggiormente coinvolto con 800 mila euro di multa, pesanti inibizioni per dirigenti e Cda ha parlato Lorenzo Pozza, consulente del club, ha detto che il modello scelto da Chinè sarebbe: "deficitario perché contiene elementi parziali, ampiamente insufficienti a definire il valore di un calciatore, in particolare perché rivolti solo al passato a scapito dei giovani. Non c’è un algoritmo scientifico, si tratta di valori arbitrari di giudizio". Ieri in collegamento da Milano ha parlato anche Paratici, d.g. del Tottenham: "Ho ritenuto doveroso rientrare in Italia per rispetto del Tribunale federale e perché sento messa in discussione la mia professionalità e i miei 35 anni di carriera. Queste contestazioni mi addolorano moltissimo". Poi è toccato al Napoli difendersi: ai partenopei sono stati chiesti 329 mila euro di ammenda, più inibizioni per i dirigenti. Gli azzurri sono finiti nel mirino della Procura per una sola operazione, quella che ha portato Osimhen a Napoli. Il legale degli azzurri, Mattia Grassani: "Non è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore di mercato, casomai troppo poco, visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni. Poiché l’illecito contestato richiede il dolo, una società come il Napoli che ha chiuso in utile 10 degli ultimi 17 bilanci e ha riserve volontarie per 125 milioni di euro non ricorre a plusvalenze fittizie per 20 milioni. Sarebbe da kamikaze". Oggi ci sarà la replica della procura federale, poi toccherà alla camera di consiglio e al dispositivo. Il cuore delle tesi difensive è stato l'attacco al "modello procura" sulla valutazione dei giocatori. Per i club è impossibile arrivare a una cifra inattaccabile.

(gasport)