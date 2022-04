José, 10 ko che bruciano. Ma con il Leicester i numeri sono positivi

Dieci sconfitte in campionato Mourinho le aveva subite solo con il Tottenham, una cifra che il tecnico era riuscito a evitare in vent'anni di carriera. In termini relativi erano state peggio le 9 sconfitte al Chelsea nel 2015, che lo portarono a risolvere il contratto dopo 16 partite, ma mai aveva subito 10 ko prima di Tottenham e Roma. Record negativo anche per quanto riguarda il totale di sconfitte in una stagione: 13, come nel Tottenham 2020-2021. Contro l'Inter la Roma ha perso un'imbattibilità che in campionato durava da 104 giorni. Sono positivi invece i numeri di Mourinho contro il Leicester, penultimo avversario sulla strada di un trofeo che alla Roma manca da 14 anni e a Mourinho da 5: contro le Foxes il tecnico portoghese ha ottenuto 8 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. In entrambe le volte che ha perso con il Leicester il primo gol lo segnò Vardy.

(corsera)