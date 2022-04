Ira Mou contro arbitro e Var: "Voglio il diritto di poter vincere e un po'di rispetto"

Non le manda a dire nemmeno dopo Napoli-Roma Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, dopo la fine del match, ha avuto da ridire sulla direzione di gara di Di Bello: «Mi sembrava impossibile uscire da qui con un risultato positivo, nonostante la mia squadra abbia giocato non bene, ma benissimo. Dopo la partita di giovedì e contro una grande squadra come il Napoli, questo match sembrava l’Everest, ma abbiamo avuto qualità, carattere, condizione fisica e mentale assolutamente incredibili. Volevamo di più, ma è stato impossibile - spiega Mourinho -. Nel calcio tutte e due le squadre hanno il diritto di giocare per vincere le partite, che lottino per lo scudetto, il 5° posto o la salvezza. Stavolta ci è stato tolto questo diritto. Il campionato si decide anche se gli arbitri sbagliano a favore delle squadre che giocano per lo scudetto. Stavolta sembrava impossibile per noi vincere questa partita, anche se non voglio parlare troppo. In qualche momento della gara ho sentito anche un po’ di vergogna per essere lì».

Poco spazio all'interpretazione delle parole dello Special One, che non esita ad elencare i torti ravvisati: su tutti la mancata espulsione di Zanoli ed il rigore non assegnato per il contatto Meret-Zaniolo.

(gasport)