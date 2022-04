Inzaghi: «Giallorossi in grande forma, Mou un grande»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il trionfo nel derby di Coppa Italia è già il passato. Perché l'Inter ha nelle sue mani la possibilità di vincere lo scudetto senza pensare ai risultati di Milan e Napoli: per farlo «basterà » vincere le sei finali in programma nel prossimo mese. La prima è quella contro la Roma, secondo Inzaghi una delle avversarie più dure da affrontare in questo finale di stagione: «Ha grande valore, non perde da tre mesi e mezzo - spiega l'allenatore - affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, è in un ottimo momento ed è allenata da un grande tecnico. Per noi è una gara molto importante». L'Inter arriva alla sfida con i giallorossi sulle ali dell'entusiasmo dopo aver conquistato la finale di coppa: «La partita di martedì ci ha dato tantissima convinzione. In un momento della stagione abbiamo raccolto meno di quanto potevamo, ora siamo tutte lì e dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi». Questa sera Inzaghi dovrà fare a meno di Vidal, out per problemi alla caviglia.