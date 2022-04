Inter a spasso, la Roma era già a Leicester

L'Inter è stata troppo superiore rispetto alla Roma ed ha avuto più voglia di vincere. I giallorossi infatti avevano già la testa alla semifinale di Conference League contro il Leicester, Inzaghi ne ha approfittato ed ha battuto Mourinho per la terza volta in stagione. I capitolini comunque non sono venuti a Milano per fare regali, inserendo a sorpresa El Shaarawy al posto di Veretout. Il centrocampo ha faticato ed infatti Oliveira e Mkhitaryan hanno dovuto rincorrere spesso Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. La Roma ha cercato di avere il palleggio, ma è arrivata poco in porta.

All'inizio la partita è stata equilibrata e, dopo che Mancini ha sfiorato il gol, Dumfries ha portato l'Inter in vantaggio. Il 2-0 avviene grazie ad una magia di Brozovic che scaglia il tiro sotto l'incrocio. Ad inizio secondo tempo Lautaro realizza il 3-0 e chiude il match, tanto che Mourinho decide di risparmiare Pellegrini, Zalewski e Abraham. La Roma ha perso male ma ha comunque mostrato lo spirito che le ha consentito di disputare una buona seconda parte di stagione e nel finale Mkhitaryan trova il gol del 3-1. I giallorossi interrompono così la striscia di risultati utili consecutivi dopo 12 partite, infatti l'ultima sconfitta risale a gennaio contro alla Juventus.

(Il Messaggero)