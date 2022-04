In trasferta 1600 giallorossi: scatta l'allerta per il rischio incidenti

Precedente non benaugurante quello di quest'anno, che ha visto il Leicester ospitare il Napoli in Europa League: in quell'occasione si erano registrati violenti scontri tra le due tifoserie, che portarono a 12 arresti e al sequestro di oggetti pericolosi. Chiaro dunque come l'allarme per i 1600 tifosi della Roma destinati a raggiungere l'Inghilterra per seguire la squadra di Mourinho sia alta. Alcuni arriveranno a Leicester in netto anticipo, mentre 3 charter atterreranno lì proprio il giorno del match, per ripartire poco dopo la partita.

(Gasport)