In 1600 anche a Leicester, poi altri 3 sold out

Romanisti in viaggio. Sabato erano in quattromila a Milano e saranno milleseicento a Leicester. Anche a maggio i tifosi giallorossi riempiranno l'Olimpico per le tre gare restanti: il 5 contro il Leicester, l'8 con il Bologna e il 22 contro il Venezia. I 1600 biglietti per Leicester sono andati esauriti in 13 minuti, se li sono assicurati gli abbonati. I tifosi romanisti hanno ottenuto un voucher e qualche giorno prima del match il Leicester comunicherà il meeting point dove potranno ritirare il biglietto, presentando il voucher. I tifosi giallorossi avranno un settore dedicato e il club inglese comunicherà presto tutte le misure di sicurezza e le modalità di avvicinamento allo stadio. Per la gara di ritorno sono stati venduti anche i 4000 biglietti riservati ai supporter inglesi. Il 5 maggio sarà stabilito il tredicesimo sold out in stagione, il più importante perché con la capienza al 100%.

(corsport)