Il Leicester si risparmia: solo 0-0 con l'Aston Villa

Il Leicester recupera Vardy: l'attaccante inglese è tornato ieri in campo al minuto 71 nel pareggio per 0-0 contro l'Aston Villa ed il tecnico Rodgers non ha escluso l'inserimento dall'inizio del centravanti per la sfida di Conference League contro la Roma: "Vedremo come evolverà lla situazione nei prossimi giorni. Seguiremo i suoi progressi e parlerò con lui prima di prendere una decisione. Bisogna fare attenzione, ma con lui la squadra acquista una dimensione più importante. Il rientro contro il Villa è servito per riportarlo nel clima partita".

Il pareggio in campionato ha certificato l'impossibilità di agguantare il settimo posto ed ora il Leicester è costretto a puntare tutto sull'Europa. Nella partita di ieri Maddison è rimasto in ombra ed i centrali difensivi hanno fatto fatica, tanto che poi Soyuncu ha ammesso che "la stanchezza di una stagione lunga si sta facendo sentire".

(Il Messaggero)