Il Leicester è alla portata e altre sei buone notizie

Le buone notizie per la Roma ammontano a sette. La prima: impossibile che giovedì il Leicester costruisca un'azione come quella che ha portato alla rete di Dumfries [...]. La seconda: impossibile che esista un solo giocatore del Leicester che sappia essere cinque cose insieme come riesce a Brozovic. La terza: l'Inter è più forte della Roma e si conosce meglio. [...] La quarta: la prima rete dell'Inter è stata confezionata subito dopo una clamorosa palla gol capitata sulla testa di Mancini: metti dentro quel pallone e vediamo se cambia qualcosa. La quinta: la Roma ha mantenuto un contegno dignitoso sino a segnare anche lei un gran gol, non del tutto inutile. La sesta: lasciare un uomo solo in area su calcio d'angolo (Lautaro) è un vizio conclamato (vedi Bodo) ma non ancora psicanalizzato. [...] Ultima buona notizia: il Leicester stesso. Gli inglesi erano ancora negli spogliatoi del loro stadio quando cominciava Inter-Roma. Avevano appena chiuso un pallido 0-0 casalingo con l'Aston Villa dal quale era (ri)emerso il fatto che senza Vardy l'attacco è veramente una scommessa. Purtroppo però Vardy è tornato dall'infortunio. [...] E questa è l'unica, vera cattiva notizia. Da San Siro la Roma esce battuta, e non travolta, da una squadra superiore. Ci piace però pensare che sia anche uscita con la testa fresca, pronta per la Conference: perché è questa che conta. Non l'Inter.

(La Repubblica - E. Sisti)