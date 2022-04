IL TEMPO (F. CICCIARELLI) - Il derby di Totti non finisce mai. Quando vede la Lazio Francesco non si risparmia: giocate da campione, ma pure maniere ruvide da campetto. Il palcoscenico non è più quello incandescente dell’Olimpico, ma il Campo Roma a San Giovanni dove è di casa la Romulea. L’adrenalina però è sempre la stessa, così la «Notte delle finali» della Lega di Calcio a 8 si accende in un attimo se a contendere la Supercoppa alla sua Totti Sporting Club ci sono i biancoceleste. È lui a riprendere la fuga dei rivali di sempre, scappati sul 3-0, prima confezionando un assist per il «barba» Moscardelli e poi con una rasoiata di destro su punizione che vale il 3-2 a 10’ dal termine. Il punto esclamativo, però, è di Tomas Amico, autore della tripletta decisiva. Nel finale gli animi si scaldano fino a prorompere in un parapiglia generale:l’ex Capitano - beccato per tutta la gara da parte del pubblico - affronta il mattatore della serata allungando la mano all’altezza del collo per spingerlo via, poi a fine gara la squadra va via senza aspettare la premiazione. «Non sono bastati 100 bambini di età media 10 anni (sugli spalti, ndr) a farti smettere di fare queste pagliacciate» lo attacca sui social l’allenatore avversario Daniele Chilelli, aggiungendo che «quel ragazzo che provi a dare un cazzotto si chiama Tomas Amico che oltre ad averti sverniciato più volte è di un’educazione che tu nn puoi nemmeno immaginare». Poi la stoccata sulla storica rivalità, proseguita anche nel calcio a 8 con la sconfitta nella Coppa Italia 2021 e l’errore decisivo di Totti dal dischetto. «Sono due le cose perfarti vincere qualcosa, o ti metti la maglia della Lazio o chiedi di inserire una regola importante per la prossima stagione ossia la Lazio nn può iscriversi al campionato… siamo contenti di questa ennesima coppa in faccia perché ci godiamo sempre noi la festa organizzata per te… Ricorda capitan rosicamento non solo il calcio a Roma si chiama SS Lazio ma anche nel calcio a 8».