Il complesso di superiorità

A una dozzina di minuti dalla fine Mourinho ha fatto entrare Shomurodov, Vina e subito dopo il giovane Bove: è stato il modo con cui ha reso omaggio alla superiorità dell'avversario, certificandola. Non è stata una resa, bensì una signorile constatazione. [...] La Roma, che nelle precedenti occasioni non aveva nemmeno avuto il tempo di entrare in partita, ieri è apparsa sorprendentemente contratta fin dai primi minuti, come se avesse dimenticato tutto il buono che aveva fatto negli ultimi due mesi e mezzo. [...] L'Inter è completa, la Roma da rafforzare. L'Inter è da scudetto, la Roma da un poto nella seconda Europa, tra il quinto ed il settimo, come ha sempre ripetuto Mou, che non sembra gradire le apparizioni da ex a San Siro. La Roma non ha un Barella, un Dumfries, un Perisic, per non dire delle seconde linee, e uno come Brozovic se lo sogna la notte: avrebbe potuto tentare qualcosa di più sullo 0-0,è vero, e invece ha atteso inutilmente che l'Inter la pressasse per poter armare il contropiede che così bene non le riesce. [...]

(Corsport - I. Zazzaroni)