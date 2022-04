Il circolo vizioso della Roma: il Bodø la gela in rimonta

La maledizione Bodø colpisce ancora la Roma. Non saranno 6 i gol subiti nel gelo norvegese, ma questo 2-1 può essere persino più doloroso e complica la qualificazione alla semifinale. Non è bastato il vantaggio di Pellegrini (assist geniale di Mkhitaryan). La striscia di 10 risultati utili consecutivi si interrompe con una rimonta che brucia: la squadra non ha imparato dall’umiliazione di ottobre. Due errori grotteschi: prima Rui Patricio non trattiene una molle conclusione dal limite di Wembangono deviata dal fondoschiena di Saltnes. Poi Vina fa una sciocchezza e devia in porta all’89’ il colpo di testa di Vetlesen. Tre partite col Bodo, un punto, dieci gol subiti: giovedì all’Olimpico la Roma si gioca tutto. Mourinho: “Fiducia? Totale, saremo in semifinale, ma speriamo di avere un buon arbitro. Mi preoccupa l’infortunio di Mancini, questi sono campi di plastica“.

(La Repubblica)