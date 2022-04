Il Bodo una delle 16 squadre mai ko coi giallorossi

Il Bodø/Glimt è tra le 16 squadre che la Roma non è riuscita a battere: domani Mourinho proverà a sfatare questo tabù, anche per evitare di far arrivare i norvegesi al livello dell’Atletico Madrid, l’unica che ha sfidato 4 volte i giallorossi senza mai perdere. L’elenco delle bestie nere parte dal 1931 quando il First Vienna eliminò la Roma nella semifinale della Coppa dell’Europa Centrale, la Champions dell’epoca, vincendo 3-2 a Testaccio e 3-1 in Austria. In questi 91 anni lo zero nella casella delle vittorie è rimasto contro Atletico (un pari e 3 sconfitte), Bodo (un pareggio e 2 ko), Gornik Zabrze (3 pareggi su 3), e poi in 2 incontri con Aek Atene e Wolfsberger (doppio pareggio), Bate Borisov, Borussia Moenchengladbach, Manchester City, Monaco, Sloval Bratislava e Sparta Praga (un pani e un ko), Dinamo Dresda, First Vienna e Panathinaikos (2 sconfitte); l’elenco si chiude con lo Strasburgo (1-1- nel girone Uefa 2005-04) e il Siviglia (2-0 per gli spagnoli negli ottavi di Europa League del 2019-20).

(corsera)