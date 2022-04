I VOTI DEGLI ALTRI - Mourinho "si consegna all'Inter". Zalewski "errore fatale". Mkhitaryan "il gol non basta"

LAROMA24.IT – Termina dopo 12 risultati utili consecutivi la lunga serie di partite senza sconfitta della Roma. I giallorossi perdono 3-1 contro l’Inter di Inzaghi ed ora rischiano di essere scavalcati in classifica da Lazio e Fiorentina. Gli uomini di Mourinho hanno disputato una buona prima mezz’ora per poi sciogliersi sotto i colpi di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez. A rendere il passivo meno amaro ci ha pensato Mkhitaryan, autore del gol della bandiera.

Tra i migliori in campo c'è proprio Mkhitaryan (6,00): "Il gol nel finale non basta per salvarlo" (Corriere dello Sport). Anche Zalewski (5,21) non ha brillato: "Patisce il passo di Dumfries, che è più grande e più grosso. Sull'1-0 commette un errore impercettibile ma fatale" (Il Messaggero).

Anche Mourinho (5,00) sotto la sufficienza: "L'ovazione che gli tributa San Siro è l'unica cosa buona del pomeriggio. Si consegna all'Inter (La Gazzetta dello Sport)".

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,86

Mancini 4,86

Smalling 5,71

Ibanez 5,21

Karsdorp 5,14

Mkhitaryan 6,00

Oliveira 4,64

Zalewski 5,21

Pellegrini 5,28

El Shaarawy 4,86

Abraham 5,07

Perez 5,71

Veretout 5,71

Vina 6,00

Shomurodov 6,00

Bove ng

Mourinho 5,00





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 5

Smalling 5,5

Ibanez 5,5

Karsdorp 5

Mkhitaryan 6

Oliveira 4,5

Zalewski 5

Pellegrini 5

El Shaarawy 4,5

Abraham 5

Perez 5

Veretout 5

Vina ng

Shomurodov 6

Bove ng

Mourinho 5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 5

Smalling 6

Ibanez 5

Karsdorp 5

Mkhitaryan 5,5

Oliveira 4,5

Zalewski 5

Pellegrini 5

El Shaarawy 5

Abraham 5

Perez 6

Veretout 5,5

Vina ng

Shomurodov 6

Bove ng

Mourinho 5





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 5,5

Smalling 6

Ibanez 5,5

Karsdorp 5

Mkhitaryan 6,5

Oliveira 5

Zalewski 5,5

Pellegrini 5,5

El Shaarawy 5

Abraham 5,5

Perez 6

Veretout 6

Vina ng

Shomurodov 6

Bove ng

Mourinho 5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 5

Smalling 5,5

Ibanez 5

Karsdorp 5

Mkhitaryan 6

Oliveira 4,5

Zalewski 5

Pellegrini 5,5

El Shaarawy 5

Abraham 4,5

Perez 5,5

Veretout 5,5

Vina ng

Shomurodov 6

Bove ng

Mourinho 5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5,5

Mancini 4,5

Smalling 5

Ibanez 5

Karsdorp 5

Mkhitaryan 6

Oliveira 4,5

Zalewski 5

Pellegrini 5

El Shaarawy 5

Abraham 5

Perez 6

Veretout 6

Vina ng

Shomurodov 6

Bove ng

Mourinho 5





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5

Mancini 4

Smalling 6

Ibanez 5

Karsdorp 5

Mkhitaryan 5,5

Oliveira 4,5

Zalewski 5

Pellegrini 5,5

El Shaarawy 4,5

Abraham 5

Perez 6

Veretout 6

Vina ng

Shomurodov 6

Bove ng

Mourinho 4,5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 5

Smalling 6

Ibanez 5,5

Karsdorp 6

Mkhitaryan 6,5

Oliveira 5

Zalewski 6

Pellegrini 5,5

El Shaarawy 5

Abraham 5,5

Perez 5,5

Veretout 6

Vina 6

Shomurodov 6

Bove ng

Mourinho 5,5