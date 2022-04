I prezzi? Come (senza proteste) contro Roma, Inter e Juve...

Nel comunicato della Curva Nord della Lazio si legge che "i prezzi dei biglietti per la sfida contro il Milan sono un insulto al tifoso laziale, quello che c'è sempre stato". La curva sarà praticamente vuota a differenza dei match contro la Roma, l'Inter e la Juventus, ma i prezzi sono pressoché identici alla partita di questa sera, giusto con qualche piccolo sconto per gli abbonati del 2019/2020 contro Inter e Juventus. Difficile capire perché la curva si sia infuriata solo questa volta. Se poi diamo un'occhiata al prezzo dei biglietti per Roma-Milan del 31 ottobre si può notare che non c'è grande differenza: curva 35 euro, distinti 45, Tevere 65-70-75. I misteri del tifo...

(corsera)