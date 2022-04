I giganti del gol

Tammy Abraham e Victor Osimhen: bomber come non se ne vedono tanti in giro. L'attaccante della Roma ha mostrato capacità di partecipare attivamente la manovra, quello del Napoli ha invece caratteristiche più da terminale offensivo. Il conteggio delle reti è però di 15 a 12 in favore dell'ex Chelsea, anche se il 9 del Napoli ha saltato diverse partite per infortunio.

L’inglese ha una percentuale realizzativa del 23,1% (dati Opta), il nigeriano leggermente superiore (24%). Ma mentre Tammy segna di destro (12), sinistro (2) e di testa (1), Victor ha più difficoltà con il mancino.

(Il Messaggero)