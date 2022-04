I Friedkin raddoppiano: acquistato il Cannes

IL TEMPO (F. BIAFORA) - I Friedkin hanno sbaragliato la concorrenza e sono pronti a prendere la penna per firmare per l’acquisto del Cannes. La trattativa è iniziata qualche mese fa e ora il club della quinta serie francese, guidato dalla presidente Anny Courtade, è pronto a passare di mano, diventando quindi la seconda società calcistica nelle mani della famiglia texana. Dan Friedkin è volato a Nizza, a due passi da Cannes, prima di assistere alla sfida tra Leicester e Roma ed i suoi avvocati ieri hanno avuto alcuni contatti per definire gli ultimi dettagli dell’affare. Superate le altre offerte si avvicina ora il momento di siglare il contratto, con la scelta di una data particolare per stappare lo champagne: dal 17 al 28 maggio è infatti in programma il Festival del Cinema di Cannes e proprio in quei giorni i Friedkin prenderanno il controllo del club.