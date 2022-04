I Friedkin investono per il salto in alto. Senesi, Guedes e Xeka per Mou

Il vento è cambiato e non si capisce dai 3 punti in più rispetto alla scorsa stagione, ma dal fatto che l'ambiente giallorosso sia granitico: dai sold out contro Bodo, Salernitana e Bologna fino al boom delle trecentomila richieste di biglietto per il Leicester. Merito di Mourinho, ovviamente, ma anche della famiglia Friedkin, che sta garantendo il progetto triennale. Dalla prossima stagione bisogna colmare il gap con le prime della classe. Finora la proprietà ha verso 548,8 milioni, compresi i 199 milioni di valutazione del club nel momento dell'acquisto, circa 26 milioni al mese. Come è stato spiegato alla Uefa a Nyon, presenti Ryan Friedkin e Brian Walker, oltre al taglio al monte ingaggi e alle cessioni la proprietà è pronta a ricapitalizzare nuovamente nel 2023. La cifra precisa dipenderà dal saldo del prossimo mercato. La società ha in animo di dare a Mourinho i rinforzi che servono: al tecnico servono almeno un titolare per reparto e così tornano i tre nomi, non i soli, sul taccuino di Tiago Pinto. In difesa quello di Marcos Senesi, mancino come vuole lo Special One, con contratto in scadenza nel 2023. A centrocampo Xeka, regista che a giugno si svincolerà dal Lille. In attacco Gonçalo Guedes. Poi toccherà al tecnico far diventare Special la Roma.

(gasport)