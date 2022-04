I fatti di Bodo: Uefa al lavoro sulla rissa ma la Roma è tranquilla

Niente conferenza stampa pre-Salernitana per José Mourinho. Il tecnico ha scelto il silenzio per concentrarsi sul campo, sulla preparazione al match di questo pomeriggio, ma anche per evitare di alimentare le voci sugli incredibili e spiacevoli fatti del post partita di Conference League. Aspettando l'esito delle indagini dell'Uefa che - secondo la Roma - confermeranno l'aggressione subita dal preparatore dei portieri Nuno Santos a opera del tecnico del Bodo, Knutsen, un'ora dopo il termine della partita.

L'ispettore etico e disciplinare dell'Uefa nelle ultime ore ha raccolto tutte le informazioni dai club, gli arbitri (che avevano già lasciato lo stadio), le persone presenti al momento dello scontro e dalla polizia norvegese intervenuta dopo la chiamata. La Roma al termine della partita era rimasta all'Aspmyra Stadion di Bodo fino all'una del mattino per fornire ai delegati e alla polizia tutti i dettagli. I due club hanno ricevuto le comunicazioni dell'Uefa e sono adesso in attesa di avere novità sull'indagine, previste nel prossimi giorni, prima della sfida di ritorno all'Olimpico di giovedì

(Corsport)