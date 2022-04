Hakan-Henrik, serve un guizzo per la vittoria

Modi diversi di inventare, di illuminare la fase offensiva e accendere il pubblico. Le premesse a inizio stagione erano agli opposti: Hakan Calhanoglu è stato l’uomo indicato da Inzaghi all’Inter per sostituire Eriksen e per far decollare il suo progetto, mentre per Henrikh Mkhitaryan l’arrivo a Roma di Mourinho sembrava potesse essere un boomerang, dopo che l’avventura vissuta insieme a Manchester era finita con un po’ di freddezza. E invece Micki ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per le ambizioni della Roma: ha aspettato il suo momento e conquistato la fiducia di Mou, che adesso sa di avere un’arma in più per scardinare le difese avversarie.

Stasera entrambi avranno tanti riflettori puntati addosso: dopo una stagione sull’altalena, tra alti di grande qualità e bassi a volte davvero anonimi, arrivano all’appuntamento del Meazza in ottima condizione, mentale e fisica. Toccherà a loro accendere le luci a San Siro.

(Gasport)