Stephan El Shaarawy è l'uomo della speranza: i suoi 3 gol in campionato sono arrivati sempre nei minuti di recupero, dettaglio che lo rende l'uomo ideale quando c'è necessità di cambiare un match agli sgoccioli. E pensare che il Faraone, che ieri è stato decisivo contro la squadra di Spalletti, nel 2019 non è stato lontano dall'approdare proprio al Napoli. Il ds Monchi rifiutò i 22 milioni offerti per non rinforzare una diretta concorrente.

(Il Messaggero)