Gli strani giorni di Zaniolo

Nicolò Zaniolo sta diventando un'ossessione, ma ciò è inevitabile considerando il valore e le aspettative che ci sono su di lui. Il calciatore non giocherà contro il Bodo a causa di un infortunio e, nonostante fosse attesa, la sua assenza ha fatto comunque rumore. Il numero 22 ha preferito rimanere a Roma e questo va in contrapposizione con il pensiero di Mourinho, come spiegato da Terry: "Avevo un dito ed un osso del piede rotto. Ho fatto due iniezioni ma il medico voleva prescrivermene una terza, ma lui aveva bisogno di me". Zaniolo tornerà comunque ad allenarsi in vista del match contro la Salernitana.

Per lui non è un momento facile, infatti ha realizzato solo 4 gol ed è stato sostituito ben 19 volte. Nell'ultimo periodo si sono verificate varie incomprensioni come la sostituzione ad Udine, i fischi contro il Vitesse e la doppia esclusione contro Lazio e Macedonia. Quanto accaduto va di pari passo con la sensazione di non sentirsi più al centro del progetto come era già successo a maggio, quando Mourinho lo chiamò per spronarlo in vista del ritiro. Anche le parole di Pinto in conferenza stampa hanno aumentato i dubbi. Il contratto del calciatore scade nel 2024, ma la trattativa è bloccata. La Roma lo valuta 60 milioni e difficilmente troverà acquirenti, ma Zaniolo si sentirà in diritto di chiedere un ingaggio adeguato al suo valore. Qualora la Roma si accontentasse di 40 milioni, ci sarebbero varie squadre interessate, tra cui la Juventus.

(Il Messaggero)