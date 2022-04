Giocarsi tutto in una Coppa con Zaniolo (quello buono)

Zaniolo tre reti in stagione, Zaniolo tre reti in una sola partita. Come è possibile? Alla Roma tutto è possibile. Prima di giovedì sera sapevamo che i ragazzi giallorossi, specie alcuni, erano capaci di bellezze inusitate. Solo che si prestavano raramente. Adesso c’è di mezzo la serata del Bodø, che non è poca cosa.

Prima di giovedì mai Zaniolo s’era offerto a mostrare le sue abilità, di cui nessuno aveva mai dubitato, concentrandole in pochi minuti. Il tutto immerso in un sistema finalmente compiuto dall’inizio alla fine. Il punto tuttavia rimane: quanto la Roma e Zaniolo al seguito sono disposti alla continuità, che nel calcio è sinonimo di qualità?

Nonostante la sua inclinazione a mimetizzarsi e a impigrirsi, la Roma ha dimostrato di avere la qualità per tenere in piedi lo spettacolo per novanta minuti, facendosi beffe delle chiacchiere da bar delle grandi speranze (disilluse). A Napoli la Roma penserà a Oshimen ma anche a Maddison, a Dzeko ma anche a Thielemans a Milano, se Vardy non recupera. Sereni in campionato, spietati in coppa. Con uno dei due Zanioli in campo, possibilmente quello buono, cioè il giovanotto che crede soltanto nel proprio presente, e con quelle verticalizzazioni poetiche, è inutile girarci intorno: si può fare.

(La Repubblica - E. Sisti)