Giallorossi per l’allungo con la Samp

IL TEMPO (M. VITELLI) - A soli tre giorni dalla bella vittoria per 3-0 sulla Juventus, la Roma Primavera torna oggi in campo per il turno infrasettimanale di campionato. Si gioca la 28esima giornata, alle 13 i giallorossi fanno visita alla Sampdoria (che occupa l'ottava posizione). Intanto, nelle gare di ieri, pareggio casalingo dell’Inter per 1-1 con il Napoli e successo del Cagliari 1-0 sul Torino. I sardi scavalcano quindi i nerazzurri e sono ora secondi a 4 punti di distanza dai giallorossi. Per la Roma, battere a domicilio i blucerchiati sarebbe un grande passo avanti verso la conquista del titolo nazionale. «La Sampdoria è una squadra di alta classifica - avverte mister De Rossi - perciò andrà presa con le molle».