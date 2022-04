Friedkin, selfie coi tifosi. Ed è vicino al Cannes

Dopo la partita con il Leicester, Dan Friedkin ha fatto i complimenti alla squadra ed allo staff per la prestazione, e poi è andato a mangiare in un Mc Donald's fuori dallo stadio come un tifoso qualsiasi. Il selfie fatto con un supporter giallorosso ha fatto il giro del web. Inoltre il proprietario della Roma, secondo quanto riportato dalla Francia, sarebbe vicino all'acquisto del Cannes, club di terza serie. L'obiettivo è quello di farne un club satelite per i giallorossi ed approfittare dei terreni intorno al centro sportivo. La firma può arrivare durante il Festival del Cinema, in programma dal 17 al 28 maggio.

(gasport)