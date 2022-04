Febbre giallorossa: venduti quasi 20 mila biglietti in 24 ore

Neanche il tempo di godersi la vittoria sul Bodo che gli abbonati si sono scatenati alla caccia del biglietto per la gara in casa contro il Leicester del 5 maggio. Non appena è stata aperta la vendita, 10mila persone hanno tentato di accedere al portare per assicurarsi il posto e in meno di un’ora sono stati staccati 2.000 tagliandi. Numero salito a 17mila (sui 21mila complessivi riservati agli abbonati) nelle 24 ore successive. La fase di vendita libera comincerà invece alle ore 12 di mercoledì e ogni tifoso potrò acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione. Febbre giallorossa anche in campionato: per Roma-Bologna e Roma-Venezia già staccati 50 mila tagliandi.

(Il Messaggero)