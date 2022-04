Fair play finanziario 3.0: per i club della Serie A arriva l'ora dei tagli

Le prime sei squadre della Serie A, oggi, non rispetterebbero il nuovo parametro cadrine della sostenibilita finanziaria approvata giovedì scorso dal Comitato esecutivo della Uefa. Tra tutti i club italiani presenti nelle competizioni della stagione in corso, solo l'Atalanta ha costi per la squadra inferiori al 70% dei ricavi (incluse le plusvalenze da calciomercato). Le altre, chi più e chi meno, sono tutte al di sopra di questa soglia.

Con la difficoltà di innalzare i ricavi si dovrà chiaramente lavorare prioritariamente sul fronte dei costi, tagliando le spese peri tesserati, gli ammortamenti e i compensi per gli gli agenti. Le nuove regole, che entreranno formalmente in vigore da giugno 2022, saranno implementate gradualmente a partire dalla stagione 2023/24, quando il limite di spesa per la squadre dovrà essere pari al 90% dei ricavi, mentre sarà dell'80% in quella successiva e al 70% dalla stagione 2025/26. Già rispetto al primo step del 90%, tuttavia, c'è chi dovrà correggere l'andatura.

Prendendo in esame i bilanci al 30 giugno 2021, infatti, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Roma superano il 100%: ammortamenti, costi per tesserati e compensi per gli agenti assorbono più dell'intero monte ricavi. Va tenuto in considerazione anche l'effetto Covid-19, tra incassi mancati e costi differiti. Facendo una più corretta media tra i dati relativi ai bilanci chiusi al 30 giugno 2020 e quelli al 30 giugno 2021, lo scenario non cambia granché: ad eccezione dell'Atalanta (53% nel 2019 e 45% nel 2020), tutte le società superano il limite del 90 per cento. Dalla Juventus, al 91%, fino al 131% della Roma, passando per Inter (98%), Lazio (99%), Milan (101%, ma nel solo 2021 il rapporto era all'81% e quindi nei limiti) e Napoli (106%).

Inevitabilmente, i conti di queste società hanno risentito del biennio pandemico. La Roma, nel 2019, sarebbe quasi rientrata nella soglia del 70%, con ricavi totali pari a 381 milioni e costi per la squadra pari a 270,5 milioni.

(Il Sole 24 Ore)