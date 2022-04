El Shaarawy: un Faraone per le sfide impossibili

Finora la sua stagione non è stata indimenticabile, ma va pur sempre ricordato che 3 dei 7 gol della Roma arrivati oltre il 90' li ha messi a segno Stephan El Shaarawy e che l'attaccante ex Milan, da solo, ha collezionato le stesse reti segnate da Eldor Shomurodov e Carles Perez insieme. E per questo finale di stagione ci sarà bisogno anche di lui. Il classe '92 ha recuperato una condizione fisica importante, che contro il Napoli gli ha permesso di fare la differenza, ma anche la condizione mentale è in una fase positiva: ovviamente vorrebbe giocare di più, ma sa di dover dare il massimo per il bene della squadra anche se impiegato per pochi minuti.

E poi c'è la componente del lavoro specifico, che dà ad El Shaarawy così come a tanti altri giocatori della Roma una sicurezza in più: ogni giocatore viene seguito in modo dettagliato, anche attraverso un’app, e sa che il programma che gli viene proposto è collettivo da una parte ma mirato sulle sue esigenze dall’altra.

(gasport)