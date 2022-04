El Shaarawy, l'uomo dei sogni (e dei gol)

E' il dodicesimo che ogni allenatore spera di avere in rosa: Stephan El Shaarawy è così, spezza equilibri. Josè Mourinho, per un certo periodo della stagione, aveva anche provato a trasformarlo in titolare, ma il Faraone continua a dare il meglio quando entra in corsa. Come ieri, quando ha riportato la Roma sul pari con un gol negli ultimi minuti. E intanto è lo stesso tecnico portoghese che continua ad elogiare i componenti della panchina giallorossa per l'apporto che danno in questo finale di stagione.

(Repubblica)