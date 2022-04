È febbre da stadio: Mourinho fa sold out. Torna la piaga bagarini

LEGGO (F. BALZANI) - Qualcosa è cambiato. Anzi tanto è cambiato da quel Roma-Inter dell'andata. Oggi Mourinho (che ha annullato la conferenza stampa) viene da 12 risultati utili consecutivi e ha una intera città a supporto che colleziona più sold out di Mamma Mia a Broadway. Oltre a quello del settore ospiti di San Siro per domani c'è, infatti, da registrare quelli con il Leicester ottenuti nel giorno del compleanno della città. Sia in casa che in trasferta: 65 mila tagliandi per l'Olimpico al ritorno e 1600 per l'andata Inghilterra polverizzati in 32 minuti netti. «Siete sempre al nostro fianco. Avremmo bisogno di uno stadio da 300 mila posti. Grazie!», ha commentato il club che ha adottato in questi mesi una strategia vincente di fidelizzazione e contenimento prezzi. Un successo clamoroso dei Friedkin che ha portato 240 mila tifosi in sole 4 partite ((anche col Bologna sold out raggiunto ieri sera). Tanto da far rinascere il bagarinaggio. Da ieri sono in vendita su diversi siti (tra cui Ebay) i preziosi tagliandi acquistati da bagarini virtuali e poi rinominabili. I prezzi? Si va da 200 ai 1200 euro per una Monte Mario. «Invitiamo i tifosi di evitare canali non ufficiali», ha avvisato il club mentre sui social tanti tifosi chiedono che vengano individuati e puniti i colpevoli. Altra indignazione per la designazione dell'arbitro di domani: Sozza, di Milano a due passi da San Siro. Dove Abraham spera di trovare un'altra rivincita. L'inglese, infatti, ha surclassato l'ex Dzeko come numero di gol alla prima stagione di Roma: 10 quelle finali di Edin nel 2015-2016, già 24 quelli di Tammy.

Ora è tempo di un'altra rivincita per l'ex Mourinho ma anche per lo stesso Abraham che ha dovuto saltare la sfida d'andata per colpa del grottesco giallo rimediato a Bologna.