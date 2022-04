E' assalto alle agenzie dei voli per Leicester

La vicinanza dei tifosi alla Roma di Mourinho non è mai mancata nemmeno nei momenti difficili, figurarsi se il popolo giallorosso poteva venir meno nel momento di maggior entusiasmo: così dopo la qualificazione in semifinale di Conference League è partita la caccia al volo per Londra, dove i tifosi della Roma faranno scalo per poi recarsi a Leicester. L'appuntamento è per il 28 aprile ma i prezzi praticati dalle compagnie aeree per la tratta Roma-Londra sono già lievitati. Elemento che non ha spaventato i tifosi, che hanno acquistato il volo ancor prima di sapere se riusciranno ad accaparrarsi uno dei 1600 titoli d'accesso al King Power Stadium che verranno messi a disposizione dal Leicester.

(Corsport)