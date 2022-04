Dodici gol dai subentrati ma per giovedì sera Mou torna ai titolarissimi

I tifosi della Roma sono liberi di fare gli scongiuri, ma giovedì sera per la prima volta in stagione Mourinho dovrebbe avere a disposizione l'intera rosa. Alcuni non sono al top, come Spinazzola: "Sto bene, sono uscito dal guscio. Ho passato qualche mese non facile, ma sapevo di poter contare anche su questa famiglia. Come sempre, tutto passa". Il tecnico potrà scegliere in ogni reparto, ma dovrebbe mandare in campo la formazione considerata titolare. Domenica contro la Salernitana Carles Perez ha segnato un gol importante e Zaniolo e Veretout hanno dato un contributo importante nel secondo tempo: in tutte le competizioni, i subentrati giallorossi hanno messo la firma su 12 gol. Dato che non cambia le gerarchie: giovedì si dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, con Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Abraham. Su Zaniolo Mourinho ha detto: "Stavolta ha dimostrato forza e voglia e questo per me è importante", ma non dovrebbe bastare per una maglia titolare. A partita in corso potrebbe esserci bisogno dei suoi strappi. A centrocampo confermata la coppia Cristante-Sergio Oliveira, con Karsdorp e Zalewski sulle fasce. In difesa dovrebbe tornare Mancini, al posto di Kumbulla.

(corsera)