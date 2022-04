Dieci partite senza vittorie: non c'è niente... Di Bello

Josè Mourinho si augura di non rivedere più nè Di Bello nè Di Paolo, rispettivmente arbitro e 'varista' della sfida contro il Napoli. Il tecnico della Roma è stato chiaro - citate anche le 10 partite senza vittorie con il fischietto di Brindisi -, anche se i toni assunti dopo il match con i partenopei rischiano di costargli un deferimento. Ma Mou non sembra esserne troppo preoccupato e continua a pensare ai torti subiti con Lazio, Juve, Venezia, Milan, Genoa, solo per sottolinearne alcuni.

E poi c'è un altro tema che va di moda in queste ore: si parla tanto della focosità della panchina della Roma. Fuzato è solo l'ultimo degli espulsi per proteste arrivate da bordocampo, e in altre occasioni erano stati sanzionati il vice allenatore Foti e i i preparatori Nuno Santos e Rapetti. E' pur vero che spesso le panchine avversarie non sono da meno, e solo per tornare alla sfida di due giorni fa, a Trigoria raccontano come anche la panchina del Napoli non abbia certo avuto un comportamento esemplare.

(gasport)