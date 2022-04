Di Bello e Zaniolo: quattro incroci, tre ammonizioni

E' evidente che fin dalle prime battute di questa stagione Josè Mourinho abbia deciso di lasciare il segno anche dal punto di vista comunicativo. E così sono frequentemente arrivati duri commenti rivolti agli arbitraggi, come accaduto nel post di Napoli-Roma. Lo Special One se l'è presa per l'episodio del rigore non assegnato dopo il contatto Meret-Zaniolo, ma nel calderone è finita anche la gestione dei gialli di Di Bello. Tra gli ammoniti, proprio Nicolò Zaniolo, che dovrà così saltare la sfida di sabato con l'Inter. Tra il classe '99 e l'arbitro di Brindisi c'è un vero e proprio conto aperto: nelle 4 sfide in cui il fischietto ha diretto la Roma in questa stagione, ha ammonito Zaniolo ben 3 volte.

(Corsera)