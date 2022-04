Dessers fa sognare il Feyenoord, ma il Marsiglia c'è

Feyenoord e Marsiglia non hanno deluso le attese mettendo in scena una partita show, giocata senza esclusione di colpi e sfoggiando il massimo potenziale possibile. Insomma, finisce 3-2, un risultato che tiene tutto aperto per il ritorno al Velodrome. La squadra di Sampaoli paga cash subendo il doppio vantaggio del Feyenoord in 2’: né Dessers (18’) né Sinisterra (20’) si fanno pregare e mandano in delirio i 50mila tifosi che però vengono freddati dalla reazione marsigliese. Al 28’ infatti Dieng, sulla sponda di Bakambu, stavolta da destra spara a fil di palo di potenza dal limite. E al 40’ tocca a Gerson che raccoglie la respinta di Marciano sul cross potente, sempre da destra, di Guendouzi. Decisivi gli errori difensivi, come quello disarmante di Caleta-Car nell’azione del calcio d’inizio della ripresa con un retropassaggio a Mandanda che diventa assist per il bis personale di Dessers.

(gasport)