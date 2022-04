De Silvestri: "Mourinho all'Olimpico? Strano, ma non vedo l'ora di giocare"

GASPORT - Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato in esclusiva ai microfoni del quotidiano. Tra i vari temi affrontati, si è soffermato anche sul match contro la Roma, in programma domani alle ore 20:45 e su Mourinho. Queste le sue dichiarazioni.

La sua idea su Mourinho?

"La prima volta lo vidi quando giocavo con la Fiorentina e l’Inter ci estromise in semifinale di Coppa Italia. Mi farà strano vederlo dentro all’Olimpico ma non vedo l’ora di giocare".

Il sogno sono i 50 punti? Battere la Roma da… laziale?

"Il punteggio massimo con Sinisa è stato 47 punti: va superato. E il sogno vero è di poterlo fare avendolo lì. Vicino a noi".

Avete battuto l’Inter, la Roma e la Lazio; pareggiato in casa – Milan e casa -Juventus: perché grandi con le grandi?

"Sono quelle cose che non puoi spiegarti. La cosa da chiedersi è perché non siamo stati così bravi nelle altre gare. Ma capiremo".