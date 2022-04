Dan Friedkin a Leicester festeggia con i tifosi al Mc Donald’s

Ieri a Leicester c'erano ben 1600 tifosi giallorossi, più uno: Dan Friedkin infatti è volato in Inghilterra per sostenere la squadra in tribuna e far sentire il suo appoggio al lavoro di Mourinho. Dopo la partita, alcuni romanisti hanno anche avuto modo di incontrarlo, in una location inusuale. Un gruppo di tifosi prima del rientro nella capitale si era infatti fermato in un Mc Donald's appena fuori da Leicester, ed entrando hanno incontrato proprio Dan Friedkin con un gruppetto di collaboratori. Tifosi increduli nel vedere il presidente nel fast food, felici invece di vederlo disponibile nel commentare la partita e a scattare qualche foto con loro. Volto sorridente del texano, soddisfatto per il pareggio

(corsport)