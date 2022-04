Qualora la Roma arrivasse settima in campionato ma riuscisse a vincere la Conference League, l'Italia avrà tre squadre in Europa League il prossimo anno poiché infatti oltre alla quinta ed alla sesta della Serie A, ci sarebbero anche i giallorossi, che accederebbero direttamente alla fase a gruppi. Quindi non ci sarebbero squadre italiane in Conference nella stagione 2022/2023.

(gasport)