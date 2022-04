Contro il Bologna Distinti Nord lato Monte Mario aperti ai giallorossi

L’ufficialità è arrivata ieri pomeriggio: per la gara di domenica sera (alle ore 20:45, arbitra Fabbri) contro il Bologna all’Olimpico, la Roma ha ottenuto dalle autorità la possibilità di aprire ai propri sostenitori parte del settore originariamente previsto per i tifosi ospiti. I Distinti Nord lato Monte Mario saranno quindi in vendita per i romanisti (prezzo 14 euro) mentre i pochi tifosi del Bologna (circa cento) che avevano già comprato il biglietto saranno spostati in tribuna Monte Mario, come già successo in occasione della gara dei giallorossi contro l’Empoli. I tifosi presenti saranno quindi oltre 60 mila ed è previsto un nuovo sold out.

(corsera)