Conta la testa. Veretout l'asso nella manica?

La Roma in questo periodo dovrà affrontare 3 partite molto differenti tra di loro e dovrà utilizzare "più la testa che il cuore", come dice Mourinho. La prima sarà contro il Bologna: i giallorossi sono tornati esausti dalla trasferta di Leicester ed i felsinei non fanno sconti a nessuno. Il segreto sarà quindi far girare velocemente palla e cercare gli uno contro uno. Differente invece la sfida di ritorno con il Leicester, dove la Roma imposterà una partita diversa dall'andata e cercherà, anche grazie alla spinta del pubblico dell'Olimpico, di non offrire la profondità, la stessa che i capitolini dovranno cercare di trovare contro la Fiorentina il 9 maggio. La Viola dovrà fare una partita all'attacco, lasciando scoperta la difesa. L'asso nella mancia potrebbe essere Veretout, che può fare sia il centrocampista di posizione sia l'incursore.

(gasport)