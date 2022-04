Oggi si chiude la fase di prelazione dedicata agli abbonati - oltre il 90% di loro ha esercitato il diritto - per l'acquisto di un titolo d'accesso all'Olimpico per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. dalle 12 alle 14.59 ulteriore fase dedicata agli abbonati, che potranno acquistare 2 biglietti extra ciascuno. Dalle 15, invece, la vendita libera. A partire dalle 10 di domani, invece, in vendita i tagliandi per Leicester-Roma al prezzo di 45 euro.

(Corsera)