Con il Bologna a 5 euro: un'altra corsa al biglietto

I Friedkin hanno scommesso sui tifosi ed il supporto è incredibile, infatti lo Stadio Olimpico sarà quasi sold out per le partite contro la Salernitana (58.000), il Bodo/Glimt (60.000) ed il Bologna (41.000). Il merito, oltre che di Mourinho, è stato del lancio della campagna abbonamenti, arrivata a quota 21.000 tessere.

Contro il Bologna i tifosi abbonati potranno acquistare dei biglietti extra per amici e parenti al costo di solo 5 euro, mentre chi non lo è può aggiungere ulteriori tre biglietti a 10 euro l'uno. La Roma ha l'obiettivo di riportare allo stadio i tifosi, soprattutto dopo la pandemia. Il lavoro fatto dalla società si è rivelato ottimo ed è stata trovata la formula giusta. I giallorossi saranno il primo club di Serie A a introdurre un sistema si intelligenza artificiale che aiuterà a fissare i prezzi più adatti per i singoli eventi. Quest'anno la Roma ha avuto una media spettatori pari a 37.863 ed in Italia è seconda solo all'Inter.

(Il Messaggero)