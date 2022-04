CicloNico e in Europa c'è solo la Roma

C'è solo la Roma in Europa, unica e sola, nel nome di Mourinho e dei suoi gioielli Abraham e il ritrovato Zaniolo. I giallorossi vanno avanti spediti, scortata dal suo popolo, che ha riempito l'Olimpico di colori, bandiere e passione: ora ci sarà il Leicester, quello della favola di Claudio Ranieri. Delle italiane c'è solo la Roma, una medaglia sul petto di Mourinho, con la Conference che assume un valore inestimabile e va vissuta fino in fondo. Vuole essere lui il primo a scrivere il nome nell’albo d’oro. Se contro il Leicester rivedremo la Roma di ieri sera, questo Zaniolo, ogni sogno è lecito. Tolto di mezzo l'incubo Bodo, ma è sembrato tutto naturale e facile. I tre gol arrivano in 29 minuti: prima Abraham segna un gol da rapace, poi Zaniolo due volte, con due magie. Il secondo gol nasce da un passaggio geniale di Pellegrini dopo un fraseggio rapido tra Smalling, Cristante, Abraham e Mkhitaryan. Poi il terzo gol su assist di Zalewski, con un cucchiaio alla Totti, presente in tribuna, felice e sorridente. È la notte perfetta, ma Mourinho non si accontenta e nel secondo tempo arriva anche il quarto gol, con un bolide terra-aria. La notte di Zaniolo e della Roma.

(messaggero)