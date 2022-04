Champions: il sogno proibito

Giusto il tempo di mettere in fila 12 risultati utili consecutivi in campionato, di tornare in scia della Juventus e di subire un altro torto arbitrale: Josè Mourinho è tornato ad alzare il tiro nei confronti degli arbitraggi e ora la Procura Federale valuta un deferimento per lo Special One. In compenso lo sfogo post Napoli del portoghese ha messo d'accordo società - che lo ha appoggiato in modo silente - e tifosi, visto anche il numero dei torti lamentati dalla Roma in questa stagione.

Ai fini della qualificazione in Champions League sono almeno 10 le partite su cui la Roma avrebbe da recriminare: conto aperto il 23 settembre per il match contro l'Udinese - doppio giallo a Pellegrini -, per poi continuare contro la Lazio - mancato rigore su Zaniolo che porta al raddoppio dei biancocelesti - e con la Juventus. Quindi le lamentele per il rigore non assegnato contro il Milan per intervento di Kjaer su Pellegrini, poi quelle per i torti contro Bologna e Venezia.

Problemi anche al ritorno con Milan e Juventus, fino ad arrivare al gesto del telefono di Mou a Pairetto in Roma-Verona e alla gestione di Napoli-Roma di Di Bello.

(Il Messaggero)