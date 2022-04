Capitan Pellegrini, stagione da record

Una delle poche note positive della gelida serata della Roma a Bodo: Lorenzo Pellegrini, che ha messo a segno un gol bellissimo e superato il proprio record di gol stagionali. Tante ombre invece per il resto della squadra, che ha messo in evidenza le carenze che aveva nascosto nelle ultime uscite. Il numero 7 è stato il migliore dei suoi giovedì sera, ma domenica non sarà in campo a causa della squalifica scattata per somma di ammonizioni. Il Capitano, dunque, si preparerà direttamente alla sfida di ritorno contro i norvegesi: obiettivo semifinale di Conference League.

